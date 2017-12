Erfolgreiche Wünschebaum-Aktion in Hollenstedt

Die Wünschebaum-Aktion in der St.-Andreas-Kirche in Hollenstedt war ein voller Erfolg.Kinder aus benachteiligten Familien schreiben ihre Weihnachtswünsche auf Sterne, die dann im Wünschebaum aufgehängt werden. Spender können sich einen Wunsch nehmen und ihn erfüllen. Maren Brockmann und Gabi Aldag haben die Aktion bereits zum dritten Mal organisiert.Die Beteiligung der Hollenstedter ist beeindruckend: Obwohl erneut mehr Sterne am Baum hingen als im Vorjahr, waren schon am fünften Tag über 100 Sterne vom Wünschebaum gepflückt worden. Mit ihren liebevoll eingepackten und hübsch dekorierten Paketen tragen die Spender auch in diesem Jahr dazu bei, dass das Weihnachtsfest für die teilnehmenden Kinder noch etwas wunderbarer wird. Auch im nächsten Jahr wollen die Initiatorinnen in der Adventszeit wieder einen Wünschebaum aufstellen.