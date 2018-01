Faslam in Hoopte: kerative Kostüme und beißender Spott

. Die Narren waren los! Auf dem Elbdeich zwischen Fliegenberg und Hoopte fand jetzt der traditionelle Faslamsumzug der Faslamsbrüder und Schwestern aus Hoopte statt.Gut ein Dutzend bunt geschmückte Wagen aus Hoopte und von befreundeten Vereinen, u.a. aus dem Nachbarort Fliegenberg, beteiligten sich an dem närrischen Treiben. Für Kinder gab es reichlich Süßigkeiten, die von den Wagen regneten. Größer Teilnehmer amüsierten sich über kreative Kostüme und den oft beißenden Spott der Themenwagen. Dabei nahmen die Faslamasjünger sowohl die große Politik aufs Korn zum, Beispiel die gescheiterte Jamaika-Verhandlungen oder die Pleite von "Air Berlin" als auch Themen die den Ort bewegten. Wie kreativ es dabei zuging, zeigen die Fotos.Ein größerer Bericht folgt in der Print-Ausgabe des WOCHENBLATT am kommenden Mittwoch.