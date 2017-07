Highland-Flair in Ramelosh - HeidRock-Festival und HeideRock-Games lockten zahlreiche Besucher an

Fassrollen, Hinkelstein-Weitwurf, Sack hüpfen unter erschwerten Bedingungen, Treckerreifen stemmen und - als krönender Abschluss - Tauziehen - bei den "HeideRock-Games" maßen sich jetzt sechs Mannschaften aus der Region und darüber hinaus bei nicht ganz ernst gemeinten Sport-Challenges, die mit einem Augenzwinkern an die schottischen "Highland-Games" angelehnt waren. Die Teams mit einprägsamen Namen wie "An-die-Theke" "Deine persönliche Lieblingsmannschaft" und "Qutside-Riders" waren teilweise stilecht im Kilt aufgelaufen und ließen sich auch vom Schmuddelwetter am vergangenen Samstagmorgen nicht den Spaß an den feucht-fröhlichen Wettbewerben verderben. Kaum damit gerechnet hatten die Organisatoren vom Faslams-Club Ramelsloh sicher damit, dass bei den Teilnehmern auch Gäste aus London und der Schweiz mit am Start waren. Der Grund: Die HeideRock Games waren das Ziel eines Junggesellenabschieds, der als Team "An die Theke" an den Spielen teilnahm. Die "Games" waren der gelungene Auftakt zum Folk-Rock-Festival "HeideRock". Hier sorgten dann die Folk bzw. Folkrockbands "The Sally Gardens" Rapalje" "The Keltics" und "Ronnie Bromhead" für schottisch-irsche Musikkulisse und Party-Stimmung bis tief in die Nacht.