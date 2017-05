Töpfermarkt in Moisburg: Erstmals mit Tag des offenen Ateliers

Erstmals wird der Töpfermarkt in Moisburg am Muttertagswochenende, 13. und 14. Mai, mit einem Tag des offenen Ateliers gefeiert.

Mehr als 30 Aussteller präsentieren vor der malerischen Kulisse des Amtshauses in Moisburg ihre handgefertigten Töpferwaren. Die Palette reicht von Gebrauchskeramik über Schönes für den Garten bis zu Schmuck, den nicht jeder hat. Kinder können sich beim Kindertöpfern im Gewölbe des Amtshaus ausprobieren.

Aufgrund der neuen Kooperation des KulturPunkts, der den Töpfermarkt organisiert, mit der ortsansässigen Künstlergruppe ArtWerk wird den Besuchern noch mehr Kunst als bisher geboten. Denn die ArtWerk_Künstler öffnen ihre Ateliers auf dem Kunsthandwerker-Hof-Moisburg

Für das leibliche Wohl der Besucher wird beim Töpfermarkt unter anderem in der Kaffeestube und durch einen Catering-Service gesorgt.

Mit den Memphis Blue Dogs am Samstag, 13 bis 18 Uhr, und dem Duo Saitensprung am Sonntag, 12 bis 17 Uhr, wird zusätzlich für gute Laune garantiert.



Töpfermarkt Moisburg

Amtshof

13. u. 14. Mai

Samstag, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 11 bis 17 Uhr