Von Bollywood bis Modern Dance - 24. Töster Tanzgruppentreffen

. Über 150 Tänzerinnen und sogar zwei Tänzer, 25 verschiedene Tanzgruppen, Choreographien von Bollywood, über Kindertanz und Jazzdance bis Modern Dance - das Töster Tanzgruppentreffen begeisterte mit verschiedensten Stilen, und ausdrucksstarken Darbietungen.Rund 500 Zuschauer waren in die Turnhalle an der Poststraße in Tostedt gekommen, um die Auftritte der teilnehmenden Gruppen zu sehen. Unter teilweise frenetischen Applaus, erlebten sie fantastische Tanzauftritte. Ob niedliche Kindertänze, mitreißender Jazzdance, oder gefühlsgeladener Ausdruckstanz - in Tostedt präsentierte sich die gesamte Vielfalt der Tanzgruppen und Verein in der Region und darüber hinaus.Auch Ilke Bode vom Todtglüsinger Sportverein, der das Treffen gemeinsam mit dem SV Wistedt jedes Jahr organisiert, war sehr zufrieden. "Viele Zuschauer und ein tolles Programm und das trotz vieler krankheitsbedingter Absagen", freute sich die Organisatorin. Gespannt blickten die Organisatoren jetzt auf das nächste Töster Tanzgruppentreffen, das ist nämlich ein ganz besonderer Termin. Denn jährt sich die Veranstaltung zum 25. Mal.