Kennen Sie das noch, diese Witze, die anfingen mit: „Was passiert, wenn man...“? Dann folgte meist eine Aneinanderreihung von Nationalitäten, Berufen oder ähnlichen Attributen, deren Träger sich einer irgendwie gearteten Notlage ausgesetzt sehen. Beispiel: Was passiert, wenn man einen Chinesen, einen Amerikaner und einen Deutschen in den Dschungel schickt....? Die Auflösung dieser Witze war meist rassistischer, sexistischer oder sonst wie klischeehafter Natur - also nie politisch korrekt. Zeit, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Also: Was passiert, wenn sich ein panslavistischer Möchtegern-Diktator, ein religiös-bewegter Autokrat, ein affektgesteuerter Narzisst mit Sprung in der Schüssel und einige Steinzeit-Herrscher in Hamburg treffen? Antwort: Nichts! Außer dass es eine Menge Geld kostet, der Normalbürger an seinem Demokratieverständnis zu zweifeln beginnt und das Ganze in drei Zeichen zusammengefasst wird: G20.