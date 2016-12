25 neue Arbeitsplätze in Hollenstedt -zwei weitere Firmen ziehen ins Gewerbegiebt "Am Ahrensbusch"

mi. Hollenstedt. Rund 25 neue Arbeitsplätze werden durch die Ansiedlung zweier weiterer Firmen im Gewerbegebiet „ Am Ahrensbusch“ in Hollenstedt entstehen. Wie jetzt bekannt wurde, werden sich dort das Unternehmen Nord-Spedition und die Peter W. Thielemann GmbH, ein Unternehmen zum Vertrieb von Chemikalien, ansiedeln. Thielemann plant, im Gewerbegebiet auf einem 12.000 Quadratmeter großen Grundstück eine ca. 2.000 Quadratmeter große Halle zur Warenlagerung zu errichten. Außerdem sollen Bürogebäude entstehen. Die Nord Spedition plant die Errichtung einer Werkstatt zur Lkw-Wartung an dem neuen Standort. Laut Hollenstedts Bürgermeister Jürgen Böhme ist das 10ha große Gewerbegebiet an der A1 nach der Ansiedlung der zwei neuen Firmen bis auf 1,2 ha voll belegt.