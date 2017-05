Andreas Blankenhorn-Reinking bleibt Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Hollenstedt. In der Mitgliederversammlung wurde der Moisburger jetzt in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein Stellvertreter Johannes Nielsen aus Hollenstedt. Neu im Amt des zweiten Stellvertreters ist Manfred Hüllen, der ebenfalls in Hollenstedt wohnt. Weitere Ergebnisse der Wahlen: Neu im Vorstand sind die Beisitzer Gunda Rhode und Heino Hupe aus Wenzendorf sowie Wolfgang Mamerow aus Eversen-Heide. Die Gestaltung der Internetpräsenz wird zukünftig von Thorsten Kerth aus Moisburg übernommen. In ihren Ämtern bestätigt wurden außerdem Schriftführer Christian Nielsen und Schatzmeisterin Ingrid Mamerow aus Eversen-Heide.„Der Vorstand dankt allen scheidenden Mitglieder für das persönliche Engagement und die gute Zusammenarbeit“, so Vorsitzender Andreas Blankenhorn-Reinking.