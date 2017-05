Generationenwechsel bei der Wählergemeinschaft in der Gemeinde Wenzendorf (WGW). Einstimmig mit nur einer Enthaltung wählte die Wählergemeinschaft in ihrer Mitgliederversammlung jetzt Ratsmitglied Imke Bansemer (39), Steuerberaterin, zur neuen Vorsitzenden. Sie ist Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Horst Hüve.Weitere Ergebnisse der Vorstandswahlen: Zum stellvertretenden Vorsitzenden sowie zum Schriftführer wurde Volker Voigts gewählt. Kassenwartin Marina Stöver wurde in ihrem Amt bestätigt.