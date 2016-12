Reinhard Kolkmann wurde als Appels Bürgermeister wiedergewählt

Reinhard Kolkmann, langjähriges SPD-Mitglied und seit fünf Jahren Bürgermeister in der Mehrheitsfraktion des „Bündnis für Appel“, wurde in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Appel in geheimer Wahl einstimmig für die nächsten fünf Jahre zum Bürgermeister gewählt. Reinhard Kolkmannn betonte den ausdrücklichen Wunsch nach einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit beider im Rat vertretenden Fraktionen. „In einer Gemeinde von der Größe Appels mit knapp 2.000 Einwohnern können Parteiprogramme nicht die Richtschnur für kommunalpolitisches Handeln sein“, sagte er. Uta Bier aus Oldendorf bekam ebenfalls alle elf Stimmen der Ratsmitglieder und wurde zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt.Zuvor hatte Reinhard Kolkmann die nicht mehr dem neuen Rat angehörenden Ratsherren Peter Matthies, Norbert Bischoff und Bernhardt Goeritz verabschiedet.Peter Matthies, der an diesem Abend nicht anwesend sein konnte, wurde mit der goldenen Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes ausgezeichnet.In seiner kurzen Ansprache wies der Bürgermeister vor allem auf die Wichtigkeit des politischen Engagements für eine lebendige Demokratie hin und bedankte sich beim Altbürgermeister Matthies für die jahrelange konstruktive Zusammenarbeit.Norbert Bischoff und Bernhardt Goeritz wurden nach zehn bzw. fünf Jahren Mitgliedschaft im Rat verabschiedet und mit einer Urkunde der Gemeinde geehrt.