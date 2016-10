Chorkonzert mit Opern-, Operetten- und Musicalmelodien

bim. Hollenstedt. Zu einem Chorkonzert mit Opern-, Operetten-, Musicalmelodien und Schlagern lädt der Frauenchor von 1979 Hollenstedt für Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in die St.-Andreas-Kirche Hollenstedt ein. Als Gastchor tritt die Liedertafel Estetal von 1855 unter der Leitung von Ralf Lehnert auf. Beide Chöre singen an diesem Abend auch gemeinsam. Und auch Sonja Heiermann, Chorleiterin des Frauenchores, wird als Mezzosopranistin zu hören sein. In der Pause bietet die Kirchengemeinde Getränke an. Beide Chöre freuen sich auf viele Besucher. • Eintritt frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten.