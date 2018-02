Das „Projekt Rockengel“ lädt zur „Rockengel-Nacht“ in Wenzendorf ein

mi. Wenzendorf. Nachwuchsmusiker fördern - das hat sich der Verein „Projekt Rockengel“ zur Aufgabe gemacht. Bekannt sind die Rockengel durch das „Stadtweg Open-Air“ in der Gemeinde Wenzendorf. Jetzt laden die Rockengel für Samstag, 10. März, ab 19 Uhr zur „Rockengel- Nacht“ bei Aldags Landpartie (Mühlenstraße 30) in Wenzendorf ein.

Hier gibt es den ganzen Abend gute, handgemachte Rockmusik. Mit dabei sind die Bands „Bentulas“, „Bad Blood Exhaust“, „Filmriss“ und „Drive“. „Nachwuchsbands finden heute immer weniger Möglichkeiten, vor größerem Publikum live aufzutreten. Mit der ‚Rockengel-Nacht‘ wollen wir den Bands genau diese Möglichkeit bieten“, erklärt Oliver Reinhardt vom „Projekt Rockengel“ die Vereinsziele.

• Der Eintritt zur „Rockengel-Nacht“ kostet 5 Euro. Es gibt Essen und Getränke zu moderaten Preisen. Die Einnahmen gehen nach Abzug der Kosten zu hundert Prozent an die Bands.