Die Enten sind in Hollenstedt los: Wettschwimmen quietschgelber Plastiktierchen für guten Zweck

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich quietschgelbe Plastiktierchen am Sonntag, 9. Oktober, auf der Este in Hollenstedt.Beim Entenrennen des Hollenstedter Schützenvereins werden 1.000 durchnummerierte Badetierchen an der Brücke „Am Stinnberg“ (Schule) per Radlader ins kühle Nass gekippt. Los geht es um 13.30 Uhr. Die gelbe Invasion schwimmt von dort aus stromabwärts in Richtung Zielpunkt - die Estewiesen („Übern Stegen“). Hier erwartet die Gewinner tolle Preise und die anfeuernden Zuschauer ein Getränke- und Grillstand zur Stärkung.Die Nummern der Enten wurden für jeweils 3 Euro unter anderem auf dem Hollenstedter Herbstmarkt verkauft. Der Überschuss aus dem Verkauf wird für einen guten Zweck gespendet.• Weitere Infos unter www.sv-hollenstedt.de/entenrennen