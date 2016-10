Eindrücke vom "Wannern op Mallorca" / Plattdeutscher Abend des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal

bim. Appel. Was er beim "Wannern op Mallorca" erlebt hat, erzählt der Autor Hans-Joachim Dammann beim plattdeutschen Abend des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr im Gasthof „Deutsches Haus“ in Appel, An der Kreisstraße 29.

Hans-Joachim Dammann spricht seit seiner frühesten Kindheit Plattdeutsch, denn Hochdeutsch hat er in der Schule gelernt. Kein Wunder, dass er sich intensiv dem Plattdeutschen widmet. Einen Teil seiner Geschichten hat er in seinem Buch „Op´n Weg“ zusammen gefasst. Mit feinem Humor beschreibt er darin kleine alltägliche Begebenheiten. Sein zweites Interessengebiet ist die Heimatkunde. Unsere Landschaft, insbesondere das Estetal, hat er gemeinsam mit seiner Frau ausgiebig erwandert und kennengelernt. Gemeinsam haben sie auch das anschauliche Heimatbuch „Die Este, von der Quelle bis zur Mündung“ herausgegeben, in dem über 50 Autoren viele wertvolle Informationen über die Este, ihre Orten und Landschaften geben. Zwischendurch wird Gerd Pillip in bewährter Weise Lieder zur Gitarre bringen.

Eintritt frei, Spenden sind willkommen.