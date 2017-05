Fetziger Jazz zum Frühstück mit den „Appeltown Washboard Worms“

Seit vielen Jahren spielt die einheimische Band „Appeltown Washboard Worms” an Himmelfahrt in der Festhalle auf dem Hof Oelkers (Klauenburg 6) in Wenzendorf ein mitreißendes Programm. Dieser Tradition wird Tribute gezollt am Donnerstag, 25. Mai, von 11 bis 14 Uhr mit einem Jazzfrühschoppen. Besucher von Nah und Fern erleben ein fetziges Programm aus Country, Jazz, Folk, Skiffle, Boogie Woogie, Cajun und Rock‘n‘Roll.In diesem Jahr feiern die “Appeltowns” ihren 35. Geburtstag und kommen in sehr großer Besetzung. Als besondere Gäste haben sie Norman Lockschen und Marcus Paquet mit dabei. Norman hat bei ihnen lange Jahre das Waschbrett gespielt, galt als bester Waschbrett-Spieler der deutschen Skiffle-Szene und ist als gefragter Gitarrist mit einer Punktband auf der Tour. Mit Marcus Paquet kommt ein ebenfalls ehemaliger Musiker der “Appeltowns” dazu, der inzwischen als Solo-Pianist Karriere gemacht hat. Marcus bringt fetzigen Boogie Woogie und Jerry-Lee-Lewis-Rock‘n‘Roll auf die Bühne.Selbstverständlich haben die “Appeltowns” auch ihren österreichischen Zaubergeiger Helmut Stuarnig dabei, seines Zeichens professionelles Mitglied der Hamburger Symphoniker, der sich bei seinen beeindruckenden Fiddle-Soli unter die Besucher mischen wird.• Eintritt: 11 Euro; Vorverkauf: 9 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 04165 - 22200-14 oder -17, www.hof-oelkers.de