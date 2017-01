Fetziges Showkonzert der Westfalia Big Band auf Hof Oelkers

Zum dritten Mal gastiert die deutschlandweit bekannte Westfalia Big Band in der Festhalle auf Hof Oelkers (Klauenburg 6) in Wenzendorf. Das Konzert beginnt am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr. Einlass ist bereits ab 14 Uhr.Das Ensemble präsentiert ein attraktives Bühnenprogramm aus Jazz, Soul, Rock, Latin, Klassik bis hin zu anspruchsvoller Unterhaltungsmusik aus den Bereichen Musical, Film und Song-Contest. Die Musiker mit ihrem Orchesterchef Hans-Josef Piepenbrock lassen sich jedoch auf keine Musikrichtung festlegen und lieben Gradwanderungen, die weit über den Swing hinausgehen. Verspielte Melodien, fetzige Bläsersätze und warme Klangteppiche sind die Zutaten für die Arrangements des Bandleaders, der damit seinem Orchester eine ganz persönliche Note verleiht. Neben guter und gut gemachter Musik mit zahlreichen neuen Songs und Medleys, darf sich das Publikum auf beste Unterhaltung mit Gags und Überraschungen freuen. Neben sattem und swingenden Big Band-Sound gibt es ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenangebot.• Eintritt: 20 Euro; Vorverkauf: 15 Euro. Tickets: Tel. 04165 - 22200-14/-17 oder www.hof-oelkers.de