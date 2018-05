Gospel-Musik aus Namibia in der Moisburger Kirche

bim. Moisburg. Der Namibische Chor "Collective" gastiert am kommenden Samstag, 19. Mai, um 19 Uhr im Rahmen seiner Deutschland-Tour in der Moisburger Kirche, Bei der Kirche 4. Der Chor wird auch im Gottesdienst am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 10 Uhr mitwirken, gemeinsam mit dem ehemaligen Bischof von Namibia, Reinhard Keding.

"Collective" aus Namibia wurde als Chor-Ensemble im Jahr 2014 von Ponti Dikuua gegründet. Die Gruppe besteht aus rund 20 leidenschaftlichen Sängern im Alter zwischen 22 und 37 Jahren, die mit ihren einzigartigen Talenten und Charakteren Klang und Melodien in die Songs des Kollektivs einbringen. Ihr Repertoire besteht aus traditionellen namibischen Liedern, Gospels und moderner afrikanischer Musik. Mit diesem Repertoire wollen sie dem Publikum die verschiedenen namibischen Kulturgruppen, Lieder und Tänze vorstellen. Ihre Songs werden typischerweise von Schlaginstrumenten begleitet. • Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.