Heideflairfest im Freibad Neu Wulmstorf

Das ist ein Fest für Groß und Klein: Am Samstag, 2. Juni, findet im Freibad Neu Wulmstorf das "Heideflairfest" statt. Das tatkräftige Team von DLRG, Heidesiedlung, Veranstaltungszentrum „Blue-Star“, Lutherkirchengemeinde und engagierten Mitgliedern der SPD Neu Wulmstorf warten mit einem bunten Programmangebot auf viele gutgelaunte Gäste. Dank der Unterstützung der Gemeinde steht den Besuchern das gesamte Freibad bei kostenfreiem Eintritt zur Verfügung. Die Heidesiedler sorgen mit köstlichem Kuchenbuffet und leckerer Bratwurst für das leibliche Wohl. Für die flüssigen Erfrischungen sorgen die Mitglieder der SPD, die wieder die Lauforganisation übernehmen. In diesem Jahr bietet die DLRG mit dem Spielemobil einen besonderen Anlaufpunkt für die Jüngeren. Neu und bislang einzigartig wird die „Kirchenbude“ der Lutherkirche sein. Hier sind echte Überraschungen zu erwarten, die nicht nur die sportlich Aktiven ansprechen werden. Wie immer, ist das Fest Teil des Heidelaufs. Die Läufe für Erwachsene starten um 17 Uhr. Die Kinderläufe beginnen schon um 14 Uhr. Anmeldung unter heidelauf@gmx.de. Auch die Anmeldung kurz vor dem Start vor Ort ist möglich. Teilnahmegebühr: Erwachsene 5 Euro, Kinder kostenlos.• Ein besonderer Höhepunkt des Festes ist für Kinder in diesem Jahr die Puppenbühne "Kasper Kullerei" vor Ort. Ab 15.30 Uhr beginnt die Vorstellung.