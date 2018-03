Hollenstedt: Musikalisch mit "Graf Luckner" in See stechen

Der Shanty Chor "Graf Luckner" singt traditionelle und neuere Lieder der Seefahrt



bim. Hollenstedt. Maritim wird es am kommenden Sonntag, 18. März, wenn um 17 Uhr der Shanty Chor "Graf Luckner" im Rahmen der Reihe "Kultur in der Kirche" in der Hollenstedter St. Andreas-Kirche auftritt.

Der Shanty Chor wurde 1984 mit dem Ziel ins Leben gerufen, traditionelle Seefahrtslieder zu singen zu erhalten. Mittlerweile ist dadurch ein großes Repertoire entstanden, in dem aber auch Lieder aus neuerer Zeit und in mehreren Sprachen mit einfließen.

Der Shanty Chor, der als offizieller Botschafter der Stadt Burgdorf anerkannt ist, begeisterte seine Zuschauer schon in Weißrussland, Wien, Prag, Holland sowie an mehren Orten der Nord- und Ostsee. Höhepunkte sind die jährlichen Konzerte sowie die Kirchenauftritte in der Vorweihnachtszeit mit eigenem Programm mit weihnachtlichen Seemannsliedern und Gospels. • Eintritt frei, Spenden sind willkommen.