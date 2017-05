In Hollenstedt beginnt die Freibad-Saison

Die Eisheiligen sind überstanden und der Mai zeigt sich immer öfter von seiner sonnigen Seite - pünktlich zum Start der schönen Tage und sommerlichen Temperaturen startet auch das Freibad in Hollenstedt in die Saison. Das Bad öffnet erstmals am kommenden Samstag. Das zentral gelegene Freibad bietet neben einem Schwimmbecken mit 50-Meter-Bahnen auch ein Nichtschwimmerbecken, ein Planschbecken, einen Drei-Meter-Sprungturm und eine 70 Meter lange Wasserrutsche. Dazu eine großzügige Liegewiese und ein Kioskangebot.Saisonkarten gibt es bei der Samtgemeinde-Verwaltung.• Öffnungszeiten:Montag von 12 bis 20 Uhr; Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr.