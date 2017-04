Appelbeck am See

Appelbeck am See , Appelbeck , 21279 Moisburg DE

Moisburg: Appelbeck am See |

bim. Hollenstedt. Jürgen Müller, alias „jott em“, ist am Dienstag, 2. Mai, um 19 Uhr auf Einladung des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal im Gasthaus „Appelbeck am See“ zu Gast. Schlagfertigkeit und trockener Humor sind „jott em“ angeboren. In seinen launigen Vorträgen erklärt er die Dinge so, dass man glaubt, alles verstanden zu haben. Er beherrscht eben „ das geordnete Durcheinander“!

Jürgen Müller ist er der erste Vorsitzende des Vereins „För Platt e.V.“ Dieser Verein hat sich den Erhalt und die Förderung der plattdeutschen Sprache auf die Fahnen geschrieben mit dem Slogan: „Plattdeutsch aktiv an die nächste Generation weitergeben“.