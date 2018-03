Klauenburger Ostermarkt zum Bummeln und Stöbern auf Hof Oelkers

Jetzt da der Frühling in Haus und Garten Einzug hält, ist es wieder Zeit für den traditionellen "Klauenburger Ostermarkt" auf Hof Oelkers (Klauenburg 6) in Wenzendorf: die Gäste erwartet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, eine bunte Mischung an Hobbykunst und Selbstgemachtem. Jeweils ab 11 Uhr laden die Aussteller in der Festhalle und auf dem Hofgelände mit vielen Ideen rund um Ostern und Frühling zum Bummeln und Stöbern ein.Angeboten werden zum Beispiel Keramikarbeiten, individuelle Textilien und Schmuckkreationen von verschiedenen Ausstellern. Natürlich darf auch österliche Dekoration für Haus und Garten aus Metall, Beton oder Holz nicht fehlen. Ein Höhepunkt sind unter anderem die handbemalten Eier von Martin Düker, der sich bei seinem Handwerk über die Schulter schauen lässt. Als Attraktion für alle Autobegeisterten präsentiert das Autohaus Kuhn+Witte eine interessante Auswahl der neuesten VW- und Audi-Modelle.Voller Frühlingsideen präsentiert sich der Hofladen mit farbenfrohen Osterdekorationen, Wohnaccessoires und selbstverständlich einer bunten Vielfalt an Frühlingsbepflanzungen. Für ein sattes Grün sorgen die Buchsbäume aus hofeigenen Kulturen, die zum Ostermarkt zu Aktionspreisen erhältlich sind.Währenddessen sind kleine Gäste mit Feuereifer bei der Ostereisuche in der Tannenschonung oder freuen sich zum Beispiel über das Ponyreiten (nur Sonntag). Diese Programmpunkte sind gegebenenfalls witterungsabhängig. Für leuchtende Kinderaugen sorgen außerdem die Luftballonkünstler, die als Osterhasen verkleidet sind, und Heidis Osterbäckerei. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zum Schmuckbasteln mit Leder. Des Weiteren serviert die Hofküche Köstlichkeiten „rund um das Ei“, die Hof-Backstube wartet mit süßen Leckereien wie Mohn-Eierlikör- oder Rübli-Torte auf und aus der Hof-Bäckerei weht der Duft frischgebackenen Brotes.