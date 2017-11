Klauenburger Wintermarkt auf dem Hof Oelkers in Wenzendorf

mi. Wenzendorf. Bald beginnt die Weihnachtszeit. Tolle Ideen für Geschenke gibt es am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, jeweils ab 11 Uhr auf dem Hof Oelkers (Klauenburg 6) in Wenzendorf, wenn der traditionelle Klauenburger Wintermarkt dort seine Tore öffnet. Hier stellen Hobbykünstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten vor. In der winterlich geschmückten Festhalle kommt zwischen Selbstgebasteltem und schönen Geschenkideen schnell vorweihnachtliche Stimmung auf. Hier lässt sich herrlich bummeln. Besucher schauen zum Beispiel beim Drechseln zu oder lassen sich einfach von schönen Dingen wie Schmuck, Filz, Textilien oder Beton- oder Holzarbeiten inspirieren. Unser Tipp für Puppenliebhaber: Am Stand von Frau Schilling können Puppenreparaturen in Auftrag gegeben werden. Bitte dazu das defekte Teil mitbringen!

Natürlich gibt es auch kulinarisch viel zu entdecken: Hofküche und Hofbäckerei bieten in der Festhalle und dem Restaurant winterliche Köstlichkeiten an. Dabei reicht das Angebot von süßen Kuchen und Torten bis zu herzhaften Speisen, wie zum Beispiel Grützwurst aus der Pfanne. Die kleinen Gäste können sich u.a. in der Mal- und Bastelecke oder beim Kinderschminken vergnügen. Auch das traditionelle Stockbrotbacken (bei trockenem Wetter) erfreut sich großer Beliebtheit. Am Sonntag besteht für die Kleinen zusätzlich die Möglichkeit, Kerzen zu ziehen und Bernsteine zu schleifen.

Bei allem Trubel in und vor der Festhalle lohnt sich für die Gäste auch ein Abstecher in die Blumen- und Geschenkediele. Hier gibt es winterlich-weihnachtliche Wohnaccessoires, Dekorationsartikel, Kerzen und vieles mehr zu entdecken. Besonders aktuell ist das Angebot an Tannengrün, Grabschmuck und weihnachtlichem Buchsbaum.