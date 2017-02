Holvede (Halvesbostel): Gasthaus Heins |

bo. Holvede. Der Kreisreiterverband Harburg feiert am Samstag, 11. Februar, den Kreisreiterball in Holvede. Der Reit-und Fahrverein Estetal richtet das Fest um 20.30 Uhr im Gasthaus Heins aus. Für Musik zum Tanzen sorgen die Band "Melodies" und DJ Patrik. Eine Abendgarderobe ist erwünscht. Einlass ist ab 20 Uhr.

• Karten für 12 Euro (Abendkasse 14 Euro) gibt es im Lieblingsladen Reitsport in Jork, Tel. 04162 - 2509488, und bei Gaby's Futternapf in Helmstorf, Tel. 04105 - 54751.