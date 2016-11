Mode, Schönheit und Gesundheit: "Ladies-Time" im Schützenhaus Moisburg

Moisburg: Schützenhaus |

bo. Moisburg. Zur "Ladies-Time" lädt die Damen-Abteilung des Schützenvereins am Samstag, 5. November, um 18 Uhr in Moisburg ein. Im Schützenhaus, Immenbecker Str. 23, erwartet Besucherinnen ein Abend rund um Mode, Schönheit und Gesundheit. Experten beraten zu Make-up, Frisuren, Sport und Ernährung. Angeboten werden Taschen, Schmuck und Accessoires. Höhepunkt ist die Modenschau in Kooperation mit "Ella B. Mode" aus Buxtehude um 18.30 Uhr.