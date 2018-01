Plattdeutscher Abend mit Frauke Petershagen

. Eine Lesung der bekannten plattdeutschen Autorin Frauke Petershagen erwartet die Gäste beim nächsten plattdeutschen Abend des Heimat- und Verkehrsvereins Estetal am kommenden Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus „Ferien auf der Heid“ (Karlsteinweg 45-47) in Eversen-HeideIn den Vierlanden aufgewachsen, ist Frauke Petershagen von Kind auf mit der plattdeutschen Sprache vertraut. Mit ihren plattdeutschen Alltagsgeschichten ist die in der Tourismusbranche tätige Jesteburgerin bekannt aus der NDR-Sendung „Hor mal n' beten to“. Im Erzählwettbewerb „Vertell doch mal“ des Ohnsorg-Theaters hat sie zweimal den ersten und einmal den zweiten Platz errungen. Beim plattdeutschen Abend stellt die Autorin Verschiedenes aus ihrem reichhaltigen Repertoire vor.• Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.