Plattdeutscher Chorabend mit den Imbeeker Heckenrosen in Moisburg

bim. Moisburg. Einen plattdeutschen Chorabend unter dem Motto "Meist nich to glöven!" gestalten Walter Marquardt und die Imbeeker Heckenrosen am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr im Mühlenmuseum Moisburg. Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer Musikabend.

Walter Marquardt liest humorvolle Texte und Gedichte: Die zehn stimmbegabten Damen der Imbeeker Heckenrosen begleiten ihn dabei mit plattdeutschen Liedern und amüsanten Überraschungseffekten. Das Ensemble erreicht Liebhaber verschiedener Genre: Ihr Musikprogramm reicht von Rock'n'Roll über Tango bis hin zu Balladen. Beliebte norddeutsche Lieder wie „Dat du mien Leevsten büst“ oder „Plattdüütschland von dat Emsland bit no Usedom“ singen die Imbeeker Heckenrosen auf eine neue Weise.

• Eintritt: 8 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich und können telefonisch reserviert werden unter Tel 040-790176-0.