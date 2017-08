Susanne Meier arbeitet seit 30 Jahren bei der Volksbank Geest in Hollenstedt

Als Susanne Meier bei der „Volksbank Geest“ ihre Ausbildung begann, hieß das Geldinstitut noch „Volksbank Hollenstedt“. Heute, 30 Jahre später, ist die sympathische Bankkauffrau für ihre Vorgesetzten und die Kunden der Filiale nicht mehr wegzudenken.Susanne Meier schloss ihre Ausbildung zur Bankkauffrau 1990 ab. Damals war die Volksbank noch im Gebäude der heutigen Samtgemeinde-Verwaltung untergebracht.Lokale WirtschaftSusanne Meier arbeitete danach in verschiedenen Abteilungen der Bank, u.a. in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung. Heute kennen die Kunden sie als direkte Ansprechpartnerin am Schalter der Bank. Sie hat viel Freude bei der Arbeit und der Kontakt zu den Kunden macht ihr viel Spaß. Ob Kontoumbuchungen, Sparbucheröffnungen oder Fragen aller Art: Susanne Meier ist für ihre Kunden da. Die meisten sind für sie mittlerweile bekannte Gesichter.Dieser vertrauensvolle Umgang mit ihren Kunden war es sicher auch, der Susanne Meier erkennen lies, dass ein Unbekannter einen Bankkunden mit einem ungedeckten Scheck einer polnischen Bank betrügen wollte. Sie fragte beim Kunden nach, ob alles seine Richtigkeit habe und verhinderte so Schlimmeres. Der Kunde bedankte sich mit einem großen Blumenstrauß. Für Susanne Meier eine freundliche Geste und eine Bestätigung ihrer Arbeit, die ihr auch nach 30 Jahren noch viel Freude bereitet.