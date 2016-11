Treffen der gesetzlichen Betreuer in Hollenstedt

Hollenstedt : Küsterhaus |

bim. Hollenstedt. Anlässlich des "Internationalen Tag des Ehrenamtes" am 5. Dezember findet ab 10 Uhr im Küsterhaus in Hollenstedt ein Treffen der gesetzlichen Betreuer innerhalb der Familie statt. Ausrichter ist der Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt e.V. in Tostedt. Eingeladen sind alle, die vom Amtsgericht Tostedt für ein Familienmitglied zum gesetzlichen Betreuer bestellt worden sind oder im Gerichtsbezirk ihren Wohnsitz haben. Neben den Mitarbeitern des Betreuungsvereins werden auch Vertreter aus der Betreuungsbehörde anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Es wird um eine Anmeldung bis zum 30. November unter Tel. 04182-9597920 oder per E-Mail an btv-awo-tostedt@gmx.de gebeten.