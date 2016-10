bo. Moisburg. Mit einem charmant-komödiantischen Bühnenprogramm auf Plattdeutsch gastiert Annie Heger am Samstag, 22. Oktober, in Moisburg. Im Amtshaus, Auf dem Damm 5, präsentiert "de Deern, de nie nich op Schnuut fallt" in ihrem Musikkabarett "Watt'n Skandaal!" den Glamour Ostfrieslands.

In 90 Minuten singt und plaudert sich Heger durch skurrile Geschichten, heiße Gerüchte, halbseidene Verschwörungstheorien, bewegende Erinnerungen und wohl gehütete Geheimnisse.

Annie Heger stammt aus Ostfriesland und ist die jüngste Stimme der Radio-Kultsendung "Hör mal 'n beten to".

• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es bei Angelika Fröhning, KulturPunkt Moisburg, Tel. 0175 - 2219147.