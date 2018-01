Westfalia Big Band Showorchester auf dem Hof Oelkers

Entertainment der Extraklasse und Musik von Swing bis Pop

Mit einem fulminanten Showkonzert läutet die Westfalia Big Band den Start in die Veranstaltungssaison auf Hof Oelkers (Klauenburg 6) in Wenzendorf ein. Wunderbare Melodien von Swing bis Pop erklingen am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr. Einlass: ab 14 Uhr.Seit vielen Jahren begeistert die Formation mit ihren 20 Musikern und Orchesterchef Hans-Josef Piepenbrock die Fans in ganz Deutschland wie im Ausland mit einer beeindruckenden Show, die einhergeht mit großer Spielfreude und Leidenschaft für die Musik. Mit ihrem neuen Programm „Berlin, Berlin!“ startet die Westfalia Big Band von Wenzendorf aus ihre große Deutschlandtournee 2018. Neben zahlreicher Songs und Medleys, dürfen sich die Zuhörer auf Entertainment der Extraklasse freuen. Zu den berühmten Hits der Weltstars, die immer wieder gerne Gast in Berlin sind, gesellen sich musikalische Kurztrips in die ganze Welt. Fester Bestandteil sind neben Jazz, Soul, Pop und Latin, vor allem der Big Band-Sound großer Swing-Legenden wie Glenn Miller, Harry James oder Oliver Nelson. Verspielte Melodien, fetzige Bläsersätze und warme Klangteppiche sind einige der Zutaten für die Arrangements des Bandleaders, der damit seinem Orchester eine persönliche Note verleiht.Darüber hinaus garantieren die Gesangssolisten Susan Bremer, Philipp Lang und Frank Behrens ein äußerst vielfältiges Vokalprogramm aus 100 Jahren Popgeschichte - darunter mitreißende Höhepunkte wie die Hommage an Roger Cicero oder die Shows von Tina Turner und den Blues Brothers.Mit viel Begeisterung und Emotionen werden die sympathischen Musiker und Sänger ein musikalisches Feuerwerk an akustischen und optischen Genüssen auf die Bühne zaubern. Gags und Überraschungen inklusive.• Vorverkauf direkt auf dem Hof Oelkers und unter Tel. 04165 - 22200-14 oder -17. Weitere Infos: www.hof-oelkers.de