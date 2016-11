Wünschebaum-Aktion in der St. Andreas-Kirche Hollenstedt

bim. Hollenstedt. Weihnachten ist für Kinder ein ganz besonderes Fest, vor allem wegen der Geschenke. Dabei gibt es viele Kinder, die kaum oder gar keine Weihnachtsgeschenke bekommen. Damit diese Kinder zu Weihnachten nicht leer ausgehen, steht in der kommenden Adventszeit zum zweiten Mal ein Wünschebaum in der St. Andreas-Kirche in Hollenstedt.

Im Rahmen des Auftakt-Gottesdienstes am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr wird der Wünschebaum eröffnet und steht bis zum dritten Adventswochenende in der Kirche. Geschmückt ist der Weihnachtsbaum mit etwa 80 Sternen, auf die Kinder bis 14 Jahre anonym ihre Weihnachtswünsche geschrieben haben: Lego, Playmobil, Puzzle, Bücher, Spiele, Barbie, Pullover, Handykarte - kleine Geschenke im Wert von maximal 20 Euro.

Und so funktioniert's: Wer einen Wunsch erfüllen möchte, sucht sich einen Wunschstern aus, kauft das entsprechende Geschenk, verpackt es weihnachtlich und klebt den Stern oben auf das Paket. Alle Geschenke müssen spätestens am dritten Adventswochenende abgegeben werden.

Die Auswahl der zu beschenkenden Kinder erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten, den Schulen, der Kirchengemeinde sowie dem Jugendtreff in Hollenstedt. Sie stehen in engem Kontakt zu den Kindern und ihren Familien und wissen am besten, welchen Eltern es finanziell nicht leicht fällt, ihren Kindern Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Zugang zum Wünschebaum in der Hollenstedter Kirche: 27. November bis 10. Dezember zu den Gottesdiensten. Zusätzlich ist die Kirche wochentags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Geschenke-Annahme erfolgt in der Hollenstedter Kirche am 10. Dezember von 11 bis 16 Uhr.

Weitere Informationen gibt es vom Wünschebaum-Team: Maren Brockmann, Tel. 04165-82472, und Gabi Aldag, Tel. 04165-211186 sowie per E-Mail an: orca32@t-online.de.