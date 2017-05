Auszeichnung für Autohaus Witt

Anlass für die Auszeichnung ist die erfolgreiche Teilnahme des Servicebetriebs an unangemeldeten Werkstatttests der DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein). Dabei wird der Betrieb unter anderem durch ein präpariertes Fahrzeug mit versteckten Mängeln auf die Probe gestellt und die Inspektionsqualität getestet.Die Servicewerkstatt des Autohauses Witt erkannte und reparierte beim DEKRA-Test alle Mängel am Fahrzeug. Den Opel-Service-Pokal verleiht die Adam Opel GmbH am Ende der jährlich stattfindenden Testreihe denjenigen Händlern, die bei den Werkstattleistungen mit „sehr gut“ abgeschnitten haben. Entscheidend war auch eine durchweg positive Beurteilung der Arbeitsabläufe innerhalb des Serviceteams – von der Terminvergabe an den Kunden bis zur Erläuterung der Rechnung.„Wir freuen uns sehr über die Verleihung des Opel-Service-Pokals“, sagt Geschäftsführer Patrick Barkow „denn sie belohnt die vorbildliche Arbeit unserer Mitarbeiter und motiviert zu weiteren Höchstleistungen, von denen unsere Kunden profitieren.“