Fotograf Uli Seidel feiert Jubiläum

Fotografie ist etwas sehr persönliches. Sie erzeugt Stimmungen, fängt sie ein und dokumentiert sie. Dabei kommt es darauf an, dass ein erfahrener und professioneller Fotograf die Anfertigung der Fotos übernimmt. Der Fotografenmeister Uli Seidel in Hollenstedt feiert jetzt sein 25-jähriges Jubiläum."Bei der Fotografie kommt der Blick für das Besondere und die Kreativität zusammen", so Uli Seidel. Im Hollenstedter Gewerbegebiet verfügt er über ein 450 Quadratmeter großes Studio mit rund 300 Quadratmeter Aufnahmefläche und vielfältigem Equipment. "In diesem Studio, das vollständig ebenerdig ist, habe ich auch für größere Arrangements ausreichend Fläche", so Uli Seidel.Eine Vorliebe von Uli Seidel ist die Menschen-Fotografie. Diese erstellt er für gewerbliche und private Zwecke. "Firmen lassen ihre Mitarbeiter für Imagebroschüren oder Internet-Präsentationen ablichten", so der Fotograf. So ist Seidel unter anderem für Autohäuser, Bauunternehmen, Baustoffhandel und Firmen jeglicher Art in der Region tätig."Eine professionelle Aussendarstellung ist für Unternehmen wichtig", so Uli Seidel.Mit Hilfe von zwei Angestellten werden alle Kundenwünsche professionell umgesetzt.Selbstverständlich gehören Passbild- und Bewerbungsserien über Hochzeitsaufnahmen, Portraits, Beauty- und Aktaufnahmen und viele andere zum Portfolio des Fotostudios.Jetzt vor den Festtagen sollten Kunden rechtzeitig einen Termin für Familienfotos buchen.Doch nicht nur Studioaufnahmen werden von Uli Seidel angefertigt. Mit seinen geländegängigen Firmenfahrzeugen können Fotoaufnahmen abseits der befestigten Wege abgestimmt werden."Wir setzen die Fotowünsche der Kunden individuell um", sagt der Fotografenmeister.Uli SeidelOtto-Thiele-Straße 121279 HollenstedtTel. 04165-80231info@fotograf-seidel.dewww.fotograf-seidel.deÖffnungszeiten: Mo. und Sa. 9 bis 12 UhrDi. bis Fr.: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhrsowie nach Vereinbarung