Motorradhaus Timm feiert Jubiläum: Stets den Blick nach vorn!

ah. Hollenstedt. „Die Zeit ging schnell vorbei“, sagt Steffen Timm, Firmeninhaber des „Motorradhaus Timm“. Es eröffnete vor 20 Jahren an der Hauptstraße 18 in Hollenstedt.

„Mein Dank geht an alle Kunden, die mir seitdem ihr Vertrauen geschenkt haben“, fügt Steffen Timm hinzu. „Ein besonderer Dank geht an alle Entscheidungsträger der Volksbank Geest - hier besonders an August Kahrs, der sich inzwischen im Ruhestand befindet - die mich bei meinen Vorhaben unterstützt haben“, so der Motorrad-Profi.Die Kunden des Motorradhauses Timm stammen aus ganz Deutschland. Ständig stehen 60 bis 80 Motorräder - neue und gebrauchte aller Marken - im Showroom. Fahrzeuge werden seit 2007 aus England und Italien importiert. Service- und Reparaturarbeiten werden in der Werkstatt gewissenhaft ausgeführt. Der Suzuki-Vertragshändler kümmert sich um Motorräder aller Marken.„Meine Philosophie heißt ‚Q‘ wie Qualität. Dieses bezieht sich auf die Beratung, den Verkauf und den Service. Besonders die Kundennähe und Kundenorientierung macht dabei den positiven Unterschied zu anderen Motorradhändlern“, so Steffen Timm, der bereits seit seiner Kindheit für die Faszination Motorrad und Motorradsport lebt. Diese Faszination spürt man bei Steffen Timm. Und auch die nächste Generation ist vom Motorrad fasziniert. Sohn Luca (11) möchte den Motorradhandel später übernehmen. Auch auf Tochter Hannah (5) üben die Motorräder einen Reiz aus. „Darüber freue ich mich und werde beide unterstützen“, sagt Steffen Timm.Ob Supersport, Street, Adventure, Cruiser, Scooter oder Motorcross: Suzuzki bietet für jeden Einsatzzweck das passende Motorrad an. Das Motorrad-Team von Steffen Timm erfüllt jeden Kundenwunsch nach dem Motto: „Q“ - wie Qualität!Folgenden Service bietet die Werkstatt:. Inspektionen an allen Fahrzeugen. Motorinstandsetzungen für alle Fabrikate. Beseitigung von Unfallschäden. Reifenservice. Schnellstmöglicher Ersatzteilservice. Spezialist für Speichenräder. alle Arten von Schweissarbeiten. Rahmenvermessungen. Abholservice im Umkreis von 30 km