Das Kürbisfest von Familie Bartels in Rade war jüngst ein voller Erfolg. Jung und Alt hatten riesigen Spaß, und das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Dank vieler Tortenspenden und Unterstützung sind in diesem Jahr 2.875 Euro für die Fördergemeinschaft Kinderkrebszentrum Hamburg e.V. und 400 Euro für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zusammengekommen. „Diese Organisationen liegen uns aus privaten Gründen sehr am Herzen“, so Heiner Bartels.