In der Nacht zu Dienstag versuchte ein Unbekannter, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in Brand zu stecken. Die Hausbewohner waren durch den auslösenden Brandmelder im Treppenhaus wach geworden und bemerkten beißenden Qualm an der Eingangstür. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits von selbst erloschen.Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Tel. 04163 - 826490.