Fackelumzug, Disco, Jahrmarkt: Horneburger laden zum Schützenfest ein

Spaß für Jung und Alt, Zeltdisco, Kinderprogramm, Karussell und Buden auf dem Festplatz und vieles mehr: Das traditionelle Schützenfest in Horneburg hat Volksfest-Charakter. Im Rahmen der sportlichen Wettkämpfe ermitteln die Schützen darüber hinaus ihre neuen Würdenträger. Diese werden am Sonntag ab 19 Uhr bei der Proklamation bekannt gegeben. Mit größter Spannung werden die Horneburger dann auch verfolgen, an wen ihr noch amtierender König Wilfried Peters seine Königskette weiterreichen wird.

Das ist das Programm:



Freitag, 30. Juni

21.30 Uhr: Platzkonzert Auf dem Platz „Am Sande“

22 Uhr: Großer Fackelumzug über Im Großen Sande, Lange Straße, Vordamm, Schützenweg

22.20 Uhr: Eröffnung des 161. Horneburger Schützenfestes durch den Bürgermeister Hans-Jürgen Detje. Großer Zapfenstreich

23 Uhr: Einmarsch in das Festzelt. Bunter Schützenfestauftakt. Eintritt frei



Samstag, 1. Juli

11.45 Uhr: Treffen der Schützinnen und Schützen im Teiledamm

11.50 Uhr: Abmarsch zum gemeinsamen Abholen der Würdenträger über Teiledamm, Stader Straße, Moorstraße und Kleine Moorstraße zum König Wilfried Peters

12 Uhr: Pause bei den Würdenträgern

13 Uhr: Abmarsch bei den Würdenträgern über Kleine Moorstraße, Moorstraße und Im Großen Sande zum Platz Am Sande



Jugend- und Kinderschützenfest

13.15 Uhr: Sammeln Ecke auf dem Platz Am Sande

13.30 Uhr: Abmarsch der Kinder, Eltern, Schützinnen und Schützen sowie des Horneburger Spielmannszuges über die Lange Straße

13.45 Uhr: Abholen der Majestäten vor dem Rathaus, danach Umzug über Lange Straße, Vordamm und Schützenweg zum Festplatz, Jugend- und Kinderprogramm

18 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger



Für die Erwachsenen

14.30 bis 18 Uhr: Schießen auf allen Ständen

15 bis 16 Uhr: Königsscheibe und Ehemalige Könige

Ab 21 Uhr: Disco im Zelt mit DJ Sommerfeld, Eintritt 5 Euro



Sonntag, 2. Juli

t 8.30 Uhr: Empfang der Ehrengäste und Majestäten als Gäste des Flecken Horneburg im Rathaus

t 8.30 Uhr: Treffen der Gastvereine und der Schützenvereinsmitglieder an der Horneburger Sporthalle

8.45 Uhr: Großer Festumzug über Hermannstraße, Schanzenstraße, Issendorfer Straße, Im Kleinen Sande, Im Großen Sande und Lange Straße zum Rathaus

9.15 Uhr: Einreihen der Ehrengäste, Ratsmitglieder und Majestäten in den Festumzug

9.25 Uhr: Festumzug über Lange Straße, Vordamm, Schützenweg zum Festplatz

9.45 Uhr: Ehrung der verstorbenen Vereinsmitglieder

10 Uhr: Königsfrühstück zu Ehren der Würdenträger. Nach dem Königsfrühstück "Rekrutentaufe" vor der Schießhalle

12 Uhr: Schießen auf allen Ständen

13.30 bis 15 Uhr: Bildscheiben für ehemalige Majestäten

15 bis 16 Uhr: Ehemalige Könige

15 Uhr: Seniorenkaffee

17 Uhr: Proklamation der Seniorenkönige

17 Uhr: Letzter Schuss auf die Königsscheibe

19 Uhr: Antreten des Schützenvereins zur Proklamation der neuen Würdenträger

20 Uhr: Die neuen Würdenträger werden mit DJ Ladenthin im und ums Festzelt herum gefeiert. Eintritt frei.

21 Uhr: Königsrunde und Ehrentanz der neuen Würdenträger

Montag, 3. Juli

18 Uhr: Abschmücken des Festzeltes und Festplatzes

Mittwoch, 12. Juli

19.30 Uhr: Preisverteilung in der Schießhalle