Großes Straßenfest zur Einweihung der Langen Straße in Horneburg

Horneburg : Lange Straße |

Die neue Gestaltung des Ortskerns und die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts feiert der Flecken Horneburg am kommenden Wochenende, 27. und 28. Mai, mit einem großen Straßenfest in der Langen Straße und am Burgmannsgraben. Herzlich willkommen sind alle Horneburger, die die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen geduldig ertragen haben, aber auch alle Gäste von außerhalb.

Ab Samstag, 13 Uhr, wird den Besuchern Unterhaltung für die ganze Familie geboten, unter anderem präsentieren sich zahlreiche Vereine und Institutionen mit Spielen, DLRG-Tauchvorführungen, Bücherflohmarkt, Lichtpunktschießen, virtueller Hausbegehung, Hüpfburg und vielem mehr. Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik (siehe Kasten) und weiteren Attraktionen. Unter anderem lädt das MGH zu einem Quiz über die Lange Straße ein, mit Preisverleihung (ca. 16:30 Uhr/ 17:00 Uhr ).

Auch die Geschäfte bleiben am Samstagnachmittag bis 18 Uhr geöffnet und beteiligen sich am Programm.

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei der Programmgestaltung so gut unterstützt werden“, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Detje. Glücklich ist er auch über die neue Gestaltung des Ortskerns. „Toll, dass wir es gemacht haben, und gut, dass wir nicht wussten, welcher Stress auf uns zukommen würde.“ Jetzt aber habe der Flecken ein attraktives Zentrum mit hoher Aufenthaltsqualität, in der die Horneburger und ihre Gäste gerne ihre Freizeit verbringen.





Das Bühnenprogramm

Samstag, 27. Mai

13 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Hans-Jürgen Detje (Bühne), danach Bekanntgabe der Namen für die neuen Plätze sowie Ehrung derjenigen, die die Namen im Rahmen des Wettbewerbs vorgeschlagen haben. Außerdem: Vereine und Verbände bieten unter dem Motto „starke Vereine - starke Gemeinde“ ein buntes Programm an

14 Uhr: Medley des VfL Horneburg (Bühne)

14.30 Uhr: Kasperle Theater (Bücherei)

15 Uhr: Spielmannszug Horneburg

15.30 Uhr: Clown Roberto (Bühne)

16.30 Uhr: Nadine Sieben und die Zwerge (Bühne)

17 Uhr: Inga Wehnert Live, bis 18.30 Uhr am Sande

19.30 Uhr bis 0 Uhr: DJ am Sande

19.30 Uhr bis 0 Uhr: Foxy B. Live (Bühne)



Sonntag, 28. Mai

10.30 Uhr: Gottesdienst (Bühne), anschließend Frühschoppen mit der Musikkapelle aus der Partnergemeinde Neumarkt und der Horneburger Liedertafel. Im Anschluss werden die Sieger des 24-Stunden-Laufes geehrt