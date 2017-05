44. Sammlerbörse der Briefmarken- und Münzenfreunde in Horneburg

bo. Horneburg. Zur 44. Sammlerbörse laden die Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest am Sonntag, 14. Mai, in Horneburg ein. In Stechmanns Gasthof, Lange Str. 1, präsentieren Hobbyhändler und Vereinsmitglieder von 9 bis 14 Uhr an mehr als 80 laufenden Metern Tischlänge ihre Schätze.Das "Team Erlebnis: Briefmarken" der Deutschen Post ist mit einem Sonderstempel vertreten, der die Barkasse "Elli" zeigt. Hierfür wurde eigens ein Plusbrief aufgelegt. Außerdem werden Pluskarten mit dem beliebten Motiv der Leuchttürme angeboten.Die Börse hat sich mittlerweile zur größten Veranstaltung dieser Art zwischen Hamburg und Bremen entwickelt. Neben Marken und Münzen gibt es auch Telefonkarten, Pins, Vignetten und weitere Sammlerartikel.