Börse für Marken und Münzen in Horneburg

Die Briefmarken- und Münzenfreunde der Geest veranstalten am Sonntag, 22. Oktober, in Horneburg ihre 45. Sammlerbörse. In Stechmanns Gasthaus, Lange Str. 1, bieten Hobbyhändler und Vereinsmitglieder von 9 bis 14 Uhr an mehr als 80 Metern Tischlänge ihre Schätze an. Telefonkarten, Pins, Vignetten und vieles mehr runden das Angebot ab.Das "Team Erlebnis" der Deutschen Post stellt die neuesten Briefmarken vor. Aufgelegt wurden Ganzsachen mit Leuchttürmen an der Elbe als Motiv. Die Börse des Harsefelder Vereins ist bei Sammlern beliebt. Sie ist inzwischen eine der größten Veranstaltungen dieser Art zwischen Hamburg und Bremen.Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums bietet der Verein für 2018 eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft an.