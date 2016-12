Flohmarkt im Neuenkirchener Dorfgemeinschaftshaus

Neuenkirchen: Dorfgemeinschaftshaus |

bo. Neuenkirchen. Gelegenheit zum Stöbern gibt es bei dem privaten Winterflohmarkt am Sonntag, 18. Dezember, in Neuenkirchen. Im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstr. 56, können Besucher von 9 bis 16 Uhr Schnäppchen machen, Kaffee und Kuchen, Glühwein und Apfelpunsch genießen. Der Erlös aus Standgebühren und Cafeteria-Verkauf kommt gemeinnützigen Zwecken in der Gemeinde zugute.