Heimatgeflüster in der Horneburger Bücherei

Horneburg : Bücherei im Burgmannshof |

bo. Horneburg. Eine Vorlesestunde für Erwachsene findet am Montag, 5. Februar, in Horneburg statt. Unter dem Titel "Heimatgeflüster" liest Christine Bartels um 15 Uhr in der Samtgemeindebücherei, Lange Str. 38, Geschichten über Horneburg und Umgebung.