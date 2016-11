"Heimatgeflüster" mit Kapitänsgeschichten von Wulf Hoffmann

Horneburg : Bücherei im Burgmannshof |

bo. Horneburg. "Heimatgeflüster" heißt die Vorlesestunde für Erwachsene am Montag, 21. November, in der Bücherei in Horneburg, Lange Str. 38. Christine Bartels liest um 15 Uhr Geschichten aus dem Buch "Schutzengel über den Wellen" von Wulf Hoffmann. Der Kapitän schilderte Erlebnisse aus sechs Jahrzehnten auf See.

• Auskunft unter Tel. 04163 - 2394.