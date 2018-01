In Horneburg: Irische Lieder am Kamin

bo. Horneburg. Ein Kaminabend mit Liedern und Geschichten aus Irland findet am Freitag, 16. Februar, im Mehrgenerationenhaus in Horneburg, Lange Str. 38, statt. Gerd Froelian unterhält um 19 Uhr mit Liedern und Geschichten von der grünen Insel. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten. Veranstalter sind das Mehrgenerationenhaus und die Samtgemeindebücherei.

• Eintritt: 5 Euro; Karten gibt es in der Bücherei, Lange Str. 38, bereits im Vorverkauf, Tel. 04163 - 82016.