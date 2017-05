bo. Agathenburg. Jane Comerford ist am Dienstag, 16. Mai, zu Gast in "Hubertus Meyer-Burckhardts Frauengeschichten" in Agathenburg. Im Pferdestall des Schlosses steht die australische Sängerin und Hochschul-Dozentin um 19.30 Uhr dem Radio-Moderator Rede und Antwort zu ihrem Lebensweg, ihrer Leidenschaft für die Musik und ihrer Arbeit mit jungen Talenten. Den Talk-Abend ergänzt sie mit Songs am Klavier.

Comerford wurde bekannt als Sängerin der Band "Texas Lightning". Aus ihrer Feder stammt der Country-Song "No No Never", mit dem sie Deutschland beim Eurovision Song Contest 2006 in Athen vertrat. Das Interview wird aufgezeichnet und im Radio am Sonntag, 4. Juni, um 16.05 Uhr bei NDR Info auf der UKW-Frequenz 92,3 ausgestrahlt.

• Wer live dabei sein möchte, erhält Karten für 6 Euro in den Filialen der Kreissparkasse Stade. Eventuelle Restkarten kosten an der Abendkasse 9 Euro.