bo. Bliedersdorf. Den Old Time Jazz aus New Orleans spielen die "Hedgehog Stompers" am Donnerstag, 25. Mai, im Museumsdorf des "Bäuerlichen Hauswesens" in Bliedersdorf. Das Buxtehuder Sextett tritt von 12 bis 15 Uhr vor der Kulisse der historischen Hofgebäude an der Dohrenstraße auf.Die Musiker spielen fröhlichen Jazz frisch "von der Leber weg". Dazu gehören Klassiker wie "On The Sunny Side Of The Street", "Louisiana Ay Eh", "Tiger Rag" und viele mehr.Der Verein bewirtet Jazz-Freunde und Vatertagsausflügler mit Wurst und Steak vom Grill, Bier, Wein und Softgetränken. Der Konzerterlös ist für den Wiederaufbau eines Erdkellers aus Hedendorf bestimmt.• Eintritt: 8 Euro; Kartenvorverkauf bei "Nah & Frisch" Ratje in Bliedersdorf, Tel. 04163 - 811511; www.bhbev.de