Katrin Bischof liest im Horneburger Burgmannshof

bo. Horneburg. Zu einer Lesung mit Musik kommt Katrin Bischof am Freitag, 16. Juni, nach Horneburg. Im Burgmannshof, Lange Str. 38, liest die gebürtige Staderin um 19 Uhr aus ihren Romanen "Der Enklavenmann" und "Nicht genug" sowie aus dem Erzählband "Wendepunkte".

Für musikalische Unterhaltung sorgen Thea Draewe am Klavier und Katrin Bischof an der Geige.

• Eintritt: 5 Euro; Anmeldung und Kartenreservierung erbeten in der Samtgemeindebücherei, Tel. 04163 - 82016, oder im Mehrgenerationenhaus, Tel. 04163 - 868492.