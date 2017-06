Klassikkonzert im historischen Hallenhaus in Bliedersdorf

bo. Bliedersdorf. Klassische Musik erklingt am Samstag, 17. Juni, auf dem Museumsgelände des "Bäuerlichen Hauswesens" in Bliedersdorf. Ein Ensemble aus sieben Solisten der "Hamburger Symphoniker" spielt um 18 Uhr in dem 380 Jahre alten niederdeutschen Hallenhaus an der Dohrenstraße Kammermusik in verschiedenen Besetzungen.

Vom Duett bis zum Sextett sind mit Violine, Viola, Violoncello, Flöte und Klarinette Werke von Johann Sebastian Bach, Friedrich August Kummer, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Camille Saint-Saëns und Antonio Vivaldi. Die Cellistin Ute Leschhorn-Kataoka führt durch das Programm und erläutert die einzelnen Stücke.

In der Pause und nach dem Konzert werden kulinarische Leckerbissen und Getränke angeboten.

• Eintritt: 18 Euro; Kartenvorverkauf bei "nah & frisch" Frank-Paul Ratje in Bliedersdorf, Tel. 04163 - 8911511, und beim "Bäuerlichen Hauswesen", Tel. 04163 - 7798.