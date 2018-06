Konzerte mit Folk-Musiker Ryan David Orr in Horneburg und Harsefeld

Horneburg : Eiscafe Dante |

bo. Horneburg. In der Reihe "Songs & Whispers" kommt Ryan David Orr am Freitag, 15. Juni, nach Horneburg. Im Eiscafé Dante, Lange Straße 40, gibt der Singer/Songwriter aus den USA um 19 Uhr ein Konzert.

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Ryan David Orr eine feste Größe in der amerikanischen Folk-Szene. Tourneen durch die legendärsten Folk-Clubs der Staaten prägten sein musikalisches Schaffen. Seine Musik geht über das Schablonenhafte hinaus. Sie ist symbolisch und facettenreich und dadurch traditionell vergleichbar mit Legenden wie Carole King, Joan Baez und James Taylor. Aber Orr ist nicht nur ein sehr guter Musiker, nebenbei trat er auch in Musicals und als Schauspieler auf.

Orr gibt ein Woche später, am Freitag, 22. Juni, ein weiteres Konzert in der Region: um 20 Uhr im Kino-Hotel Meyer, Marktstraße 19, in Harsefeld.

"Songs & Whispers" ist ein weltweites Musiker-Netzwerk, das internationalen Künstlern eine Plattform für Auftritte gibt.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.